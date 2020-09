Juventus, Suarez è a Perugia per l’esame di italiano (Di giovedì 17 settembre 2020) All’Università per Stranieri di Perugia è tutto pronto per l’arrivo di Luis Suarez: il giocatore dovrà superare un esame intermedio B1 per poter completare le pratiche per il passaporto comunitario E’ finalmente arrivato il giorno di Luis Suarez in Italia: il Pistolero è arrivato quest’oggi a Perugia per sostenere l’esame certificato di italiano indispensabile per poter completare l’iter per il passaporto. La Juventus attende interessata l’evolversi della situazione in quanto, se il giocatore riuscisse ad ottenere la cittadinanza comunitaria entro la fine del calciomercato ci sarebbe ancora una possibilità di tesseramento. Suarez sosterrà la prova di livello B1 presso ... Leggi su zon (Di giovedì 17 settembre 2020) All’Università per Stranieri diè tutto pronto per l’arrivo di Luis: il giocatore dovrà superare un esame intermedio B1 per poter completare le pratiche per il passaporto comunitario E’ finalmente arrivato il giorno di Luisin Italia: il Pistolero è arrivato quest’oggi aper sostenere l’esame certificato diindispensabile per poter completare l’iter per il passaporto. Laattende interessata l’evolversi della situazione in quanto, se il giocatore riuscisse ad ottenere la cittadinanza comunitaria entro la fine del calciomercato ci sarebbe ancora una possibilità di tesseramento.sosterrà la prova di livello B1 presso ...

