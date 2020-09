Juventus-Higuain | fine dei rapporti | risoluzione consensuale del contratto

(Di giovedì 17 settembre 2020) Parolasulla telenovela. L’attaccante argentino e il club bianconero si sono accordati per chiudere il rapporto attraverso ladel. L’operazione concordata e definita nella giornata odierna, stando a quanto riportato dall’Ansa, genera un effetto economico negativo di 18,3 milioni di euro sul bilancio 2019-2020. Nella giornata di domani è stato convocato il Consiglio d’amministrazione per approvare il nuovo progetto di bilancio da sottoporre all’Assemblea degli azionisti convocata il 15 ottobre.

