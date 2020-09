Juventus, Gonzalo Higuain rescinde: ecco il comunicato (Di giovedì 17 settembre 2020) La Juventus e Gonzalo Higuain si separano definitivamente. Era un addio annunciato già all’alba della nuova era targata Andrea Pirlo. Proprio l’allenatore bresciano lo aveva comunicato durante la sua prima conferenza stampa. Il pipita è rimasto con i bianconeri anche a settembre inoltrato, salvo poi risolvere le pratiche e volare in direzione USA. Solo oggi, però, i bianconeri hanno reso noto il comunicato ufficiale della rescissione con l’attaccante: “Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver risolto consensualmente il contratto di prestazione sportiva con il calciatore Gonzalo Gerardo Higuain. Tale operazione genera un effetto economico negativo sull’esercizio 2019/2020, pari a € 18,3 ... Leggi su tuttojuve24 (Di giovedì 17 settembre 2020) Lasi separano definitivamente. Era un addio annunciato già all’alba della nuova era targata Andrea Pirlo. Proprio l’allenatore bresciano lo avevadurante la sua prima conferenza stampa. Il pipita è rimasto con i bianconeri anche a settembre inoltrato, salvo poi risolvere le pratiche e volare in direzione USA. Solo oggi, però, i bianconeri hanno reso noto ilufficiale della rescissione con l’attaccante: “Football Club S.p.A. comunica di aver risolto consensualmente il contratto di prestazione sportiva con il calciatoreGerardo. Tale operazione genera un effetto economico negativo sull’esercizio 2019/2020, pari a € 18,3 ...

