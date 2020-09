Juventus, ascolta Amoruso: “Meglio Suarez che Dzeko” (Di giovedì 17 settembre 2020) La Juventus potrebbe finire al centro di un vortice di mercato, che sarebbe pronto a far partire il valzer delle punte. Una situazione che accade spesso nelle sedi di calciomercato, dove l’effetto domino è sempre un fattore importante. Ne sa qualcosa anche Nicola Amoruso, ex attaccante della Juve che è intervenuto sulla questione ai microfoni di TMW Radio. Amoruso ha voluto dire la sua sulla girandola di attaccanti in Serie A: “Milik, nonostante i problemi fisici, si è dimostrato un ottimo attaccante. Mi sembra strano che il Napoli non abbia puntato su di lui, ce ne sono pochi in circolazione come lui. Sono curioso di sapere dove andrà Dzeko, perché Suarez lo vedo vicino alla Juve. Milik comunque sarà un degno sostituto di Dzeko”. LEGGI ANCHE: ... Leggi su tuttojuve24 (Di giovedì 17 settembre 2020) Lapotrebbe finire al centro di un vortice di mercato, che sarebbe pronto a far partire il valzer delle punte. Una situazione che accade spesso nelle sedi di calciomercato, dove l’effetto domino è sempre un fattore importante. Ne sa qualcosa anche Nicola, ex attaccante della Juve che è intervenuto sulla questione ai microfoni di TMW Radio.ha voluto dire la sua sulla girandola di attaccanti in Serie A: “Milik, nonostante i problemi fisici, si è dimostrato un ottimo attaccante. Mi sembra strano che il Napoli non abbia puntato su di lui, ce ne sono pochi in circolazione come lui. Sono curioso di sapere dove andrà Dzeko, perchélo vedo vicino alla Juve. Milik comunque sarà un degno sostituto di Dzeko”. LEGGI ANCHE: ...

ema01620 : Giorno 13 Ascolta il maestro,TOGLITI DALLE PALLE @SamiKhedira #Juventus #khedira - angelo2706 : RT @TifosiBN: 'Tu ascolta me, my #american amico! Here at #Juventus facciamo cosí: you conquest la ball, tu passa la ball a me e io fare go… - fd240094ca8149e : RT @TifosiBN: 'Tu ascolta me, my #american amico! Here at #Juventus facciamo cosí: you conquest la ball, tu passa la ball a me e io fare go… - TifosiBN : 'Tu ascolta me, my #american amico! Here at #Juventus facciamo cosí: you conquest la ball, tu passa la ball a me e… - cinnamonfalls : io: tifo juventus spotify ogni cinque minuti: ASCOLTA INTER PODCAST IL PODCAST DELL'INTER DEDICATO AI CALCIATORI DELL'INTER -