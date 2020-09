Jennifer Lopez: in micro-bikini da mare per gli ultimi giorni d’estate (Di giovedì 17 settembre 2020) Jennifer Lopez: in micro-bikini da mare per gli ultimi giorni d’estate. Jennifer Lopez non ha rivali in fatto di forma fisica e a 51 anni riesce a fare invidia anche alle 20enni. Lo ha dimostrato anche nelle ultime ore, si sta godendo gli ultimi giorni dell’estate e ne ha approfittato per postare una foto super sexy in micro bikini. Jennifer Lopez non smette mai di sorprendere i fan. Soprattutto quando si parla di forma fisica smagliante. La popstar sembra aver scoperto “l’elisir di eterna giovinezza”, tanto che a 51 anni riesce a fare invidia anche alle 20enni. Tra costumi sgambati e completini sportivi ... Leggi su newscronaca.myblog (Di giovedì 17 settembre 2020): indaper glid’estate.non ha rivali in fatto di forma fisica e a 51 anni riesce a fare invidia anche alle 20enni. Lo ha dimostrato anche nelle ultime ore, si sta godendo glidell’estate e ne ha approfittato per postare una foto super sexy innon smette mai di sorprendere i fan. Soprattutto quando si parla di forma fisica smagliante. La popstar sembra aver scoperto “l’elisir di eterna giovinezza”, tanto che a 51 anni riesce a fare invidia anche alle 20enni. Tra costumi sgambati e completini sportivi ...

Ma88ximo : @MritaB78 Ma si allena con Jennifer Lopez? - littlespidey_ : @amaquinez_ Jennifer Lopez Lawrence e Aniston kskshjsjfd - emanuele2punto0 : @cottytorino @ioTatinoeArgo @willtruman70 @Federissao @MerisiGL Secondo me tentava di imitare in modo grottesco Jennifer Lopez ?????? - GM19761 : RT @RosWinchester: Comunque è un'ora che criticate Massimiliano su Lady Gaga quando io gli ho sentito dire che a non piacergli come attrice… - RosWinchester : Comunque è un'ora che criticate Massimiliano su Lady Gaga quando io gli ho sentito dire che a non piacergli come at… -

Ultime Notizie dalla rete : Jennifer Lopez Jennifer Lopez, pubblicato il teaser del nuovo film "Marry Me" con Owen Wilson e Maluma Sky Tg24 Jennifer Lopez in bikini (over 50) di fine estate

Jennifer Lopez si gode gli ultimi scampoli d’estate in spiaggia postando sui social una foto in bikini in posa da sirena scattata al tramonto con la didascalia “feeling golden”. “Godendomi gli ultimi ...

Jennifer Lopez vende la sua villa di Malibu

Jennifer Lopez e Alex Rodriguez hanno venduto la loro lussuosa villa con vista oceano, a Malibu . Come riporta Fox Business, la coppia aveva rilevato la proprietà all’inizio del 2019, rivendendola poc ...

Jennifer Lopez più audace che mai: forma smagliante in un bikini luminoso e super sexy

Jennifer Lopez conquista sempre tutti. Impossibile non ammirarla in tutto il suo bagliore. La star internazionale più sexy che mai si è fatta immortalare in un bikini super luminoso e audace. L’attri ...

Jennifer Lopez si gode gli ultimi scampoli d’estate in spiaggia postando sui social una foto in bikini in posa da sirena scattata al tramonto con la didascalia “feeling golden”. “Godendomi gli ultimi ...Jennifer Lopez e Alex Rodriguez hanno venduto la loro lussuosa villa con vista oceano, a Malibu . Come riporta Fox Business, la coppia aveva rilevato la proprietà all’inizio del 2019, rivendendola poc ...Jennifer Lopez conquista sempre tutti. Impossibile non ammirarla in tutto il suo bagliore. La star internazionale più sexy che mai si è fatta immortalare in un bikini super luminoso e audace. L’attri ...