Iva Zanicchi difende Fausto Leali: «Mussolini, benché dittatore, ha fatto tante cose prima delle leggi razziali» (Di giovedì 17 settembre 2020) Hanno fatto scalpore le dichiarazioni rilasciate da Fausto Leali all’interno della casa del Grande Fratello. Dopo appena 24 ore dal suo ingresso nella trasmissione, il cantante ha sottolineato come Mussolini, al di là delle leggi razziali, avesse fatto tante cose buone e che Hitler fosse un suo fan. Dichiarazioni che hanno chiaramente fatto sollevare un dibattito molto acceso, dal momento che si stava facendo del revisionismo storico sulla figura del dittatore. Ma Iva Zanicchi su Mussolini spezza una lancia in favore del cantante. leggi ANCHE > Fausto ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 17 settembre 2020) Hannoscalpore le dichiarazioni rilasciate daall’interno della casa del Grande Fratello. Dopo appena 24 ore dal suo ingresso nella trasmissione, il canha sottolineato come, al di là, avessebuone e che Hitler fosse un suo fan. Dichiarazioni che hanno chiaramentesollevare un dibattito molto acceso, dal momento che si stava facendo del revisionismo storico sulla figura del. Ma Ivasuspezza una lancia in favore del canANCHE >...

intorre_stefano : @giornalettismo @iva_zanicchi almeno #Hitler ha avuto il coraggio di suicidarsi! - GenteVipNews : Iva Zanicchi difende Fausto Leali a rischio squalifica dal GF VIP 5 - giornalettismo : Dacci oggi il nostro revisionismo storico quotidiano. #IvaZanicchi #mussolini #FaustoLeali - patriziagatto3 : RT @adrianobusolin: 'Hitler e Mussolini? Lo dicono in molti'. Zanicchi si schiera in difesa di Fausto Leali - adrianobusolin : RT @adrianobusolin: 'Hitler e Mussolini? Lo dicono in molti'. Zanicchi si schiera in difesa di Fausto Leali -