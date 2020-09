Italo ovvero come Covid ci lascia a terra

(Di giovedì 17 settembre 2020) La vicenda didimostrailcitutti a, generando un effetto perverso sull’economia, soprattutto sui settori più colpitiquello dei trasporti. Sintetizzando: il virus fiacca la concorrenza, danneggia i viaggiatori e crea aziende attaccate al respiratore dei sussidi di Stato. Tutto il peggio possibile, col rischio di farci tornare indietro di vent’anni, quando prendere un treno a lunga percorrenza era cosa non a portata di tutte le tasche, visti i costi alti e i servizi non sempre adeguati.Intanto ricapitoliamo la vicenda. L’amministratore delegato di, il competitor di Trenitalia, ha lanciato oggi dalle pagine di Repubblica un grido di dolore: con le attuali norme anti-(che vedono il ...

L'HuffPost

Tutti i residenti nelle 29 Città dei Motori riunite nell'associazione dei comuni del made in Italy motoristico avranno l'opportunità di visitare fino al 31 dicembre 2020 l'esclusiva collezione del Mus ...Le limitazioni anti-Coronavirus, che prevedono una drastica riduzione del numero dei passeggeri sui treni dell'Alta velocità porteranno presto delle pesanti ripercussioni economiche, ne è convinto l'a ...