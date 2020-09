"Italo non scarichi sul Cts la sua crisi pre Covid" (Di giovedì 17 settembre 2020) “Italo non può addossare al Covid e al Comitato tecnico scientifico difficoltà economiche e occupazionali che esistevano già prima della pandemia”. Questa, in sintesi, la replica opposta dal Comitato tecnico scientifico all’amministratore delegato di “Italo”, Gianbattista La Rocca, che stamane in un’intervista aveva annunciato: “Se permangono certe condizioni nel giro di due mesi ci fermeremo con gravi ripercussioni sull’occupazione: ci sono 1.500 famiglie a rischio che arrivano a 5 mila considerando l’indotto”. Di qui l’allarme sul futuro dell’azienda e l’auspicio di un ripensamento da parte degli esperti del Comitato tecnico.Materia del contendere, il tetto alla capienza per i convogli dell’Alta velocità imposta dalla norma ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 17 settembre 2020) “non può addossare ale al Comitato tecnico scientifico difficoltà economiche e occupazionali che esistevano già prima della pandemia”. Questa, in sintesi, la replica opposta dal Comitato tecnico scientifico all’amministratore delegato di “”, Gianbattista La Rocca, che stamane in un’intervista aveva annunciato: “Se permangono certe condizioni nel giro di due mesi ci fermeremo con gravi ripercussioni sull’occupazione: ci sono 1.500 famiglie a rischio che arrivano a 5 mila considerando l’indotto”. Di qui l’allarme sul futuro dell’azienda e l’auspicio di un ripensamento da parte degli esperti del Comitato tecnico.Materia del contendere, il tetto alla capienza per i convogli dell’Alta velocità imposta dalla norma ...

