"Italo non era in crisi prima della pandemia", la risposta dell'azienda al cts (Di giovedì 17 settembre 2020) Riceviamo e pubblichiamo una lettera da Italo. Egregio Direttore,scriviamo con riferimento all’articolo a firma di Luciana Matarese, dal titolo “Italo non scarichi sul Cts la sua crisi pre Covid”, apparso in data odierna sulla testata L’HuffPost.Si rappresenta, innanzitutto, quanto sia imbarazzante vedere già pubblicato, seppur parzialmente, il verbale dell’audizione tenutasi da Italo e il suo Amministratore Delegato presso il Comitato Tecnico Scientifico in data 15 settembre u.s..Infatti, sino ad oggi, i verbali delle audizioni sono sempre stati desecretati decorsi 45 giorni dalla data dell’audizione stessa. Prova ne è il fatto che i verbali disponibili sono solo quelli relativi a sedute che sono state tenute fino ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 17 settembre 2020) Riceviamo e pubblichiamo una lettera da. Egregio Direttore,scriviamo con riferimento all’articolo a firma di Luciana Matarese, dal titolo “non scarichi sul Cts la suapre Covid”, apparso in data odierna sulla testata L’HuffPost.Si rappresenta, innanzitutto, quanto sia imbarazzante vedere già pubblicato, seppur parzialmente, il verbale’audizione tenutasi dae il suo Amministratore Delegato presso il Comitato Tecnico Scientifico in data 15 settembre u.s..Infatti, sino ad oggi, i verbalie audizioni sono sempre stati desecretati decorsi 45 giorni dalla data’audizione stessa. Prova ne è il fatto che i verbali disponibili sono solo quelli relativi a sedute che sono state tenute fino ...

