Italia-Germania: nasce premio per cooperazione fra Comuni (2) (Di giovedì 17 settembre 2020) (Adnkronos) - Nel corso dell'incontro i due presidenti hanno annunciato l'iniziativa di un 'premio dei Presidenti per la cooperazione comunale tra Italia e Germania' per promuovere una esemplare partnership italo-tedesca al livello di Comuni. Con il primo conferimento del premio dei Presidenti si vuole rendere visibile il valore della cooperazione comunale internazionale per le relazioni italo-tedesche e indirizzare la collaborazione tra Comuni verso i temi del futuro. Saranno ammissibili cooperazioni e progetti tra Comuni, svolti anche attraverso enti senza scopo di lucro in Germania e in Italia. Il premio è dotato di 200mila euro e viene finanziato in forma paritetica dai due ...

