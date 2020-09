Italia-Germania: incontro tra Mattarella e Steinmeier a Milano (Di giovedì 17 settembre 2020) A Milano oggi si sono incontrati il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il suo omologo tedesco Frank-Walter Steinmeier. L'incontro andrà avanti per tutta la giornata. A Palazzo Reale ci sono stati gli onori militari e i due Presidenti hanno avuto un primo colloquio, poi hanno ascoltato le testimonianze di alcuni degli ex pazienti Italiani del Covid19 ospitati nei mesi scorsi in strutture sanitarie tedesche e del personale medico e paramedico.Tra gli altri impegni, l'incontro con i sindaci delle città gemellate italo-tedesche con interventi del Presidente dell’ANCI Antonio De Caro, del Presidente dell’Associazione nazionale dei comuni tedeschi, Ralph Spiegler, dei Sindaci di Uggiate Trevano, Rita Lambrughi, di Adelsdorf, Karsten Fishkal, di ... Leggi su blogo (Di giovedì 17 settembre 2020) Aoggi si sono incontrati il Presidente della Repubblica Sergioe il suo omologo tedesco Frank-Walter. L'andrà avanti per tutta la giornata. A Palazzo Reale ci sono stati gli onori militari e i due Presidenti hanno avuto un primo colloquio, poi hanno ascoltato le testimonianze di alcuni degli ex pazientini del Covid19 ospitati nei mesi scorsi in strutture sanitarie tedesche e del personale medico e paramedico.Tra gli altri impegni, l'con i sindaci delle città gemellate italo-tedesche con interventi del Presidente dell’ANCI Antonio De Caro, del Presidente dell’Associazione nazionale dei comuni tedeschi, Ralph Spiegler, dei Sindaci di Uggiate Trevano, Rita Lambrughi, di Adelsdorf, Karsten Fishkal, di ...

