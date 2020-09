Intesa Sanpaolo, la moratoria per le Pmi del turismo estesa ai clienti di Ubi Banca: interessate 20 mila imprese (Di giovedì 17 settembre 2020) Intesa Sanpaolo annuncia l’estensione della moratoria fino a 24 mesi per le imprese del turismo anche alle imprese clienti della rete Ubi Banca. La sospensione può essere richiesta entro il 30 settembre. L’iniziativa segue il pacchetto di soluzioni varato dalla prima Banca italiana per le aziende del settore e dell’indotto in piena emergenza sanitaria con misure straordinarie. In questi mesi il Gruppo ha erogato al settore 2,6 miliardi di credito e, in particolare, a quattro mesi dall’introduzione della moratoria sui finanziamenti sono già oltre 23.000 le imprese clienti che vi hanno aderito, con un ammontare del debito residuo che supera i ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 17 settembre 2020)annuncia l’estensione dellafino a 24 mesi per ledelanche alledella rete Ubi. La sospensione può essere richiesta entro il 30 settembre. L’iniziativa segue il pacchetto di soluzioni varato dalla primaitaliana per le aziende del settore e dell’indotto in piena emergenza sanitaria con misure straordinarie. In questi mesi il Gruppo ha erogato al settore 2,6 miliardi di credito e, in particolare, a quattro mesi dall’introduzione dellasui finanziamenti sono già oltre 23.000 leche vi hanno aderito, con un ammontare del debito residuo che supera i ...

