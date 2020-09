Internazionali: Sonego, Musetti e Fognini, tre italiani in campo (Di giovedì 17 settembre 2020) Oggi si gioca la quarta giornata degli Internazionali d’Italia al Foro Italico e il programma prevede in campo ben tre italiani nel tabellone maschile: Fabio Fognini, Lorenzo Sonego e Lorenzo Musetti. Dopo la straordinaria giornata di ieri Fognini, Sonego e Musetti sono chiamati a disputare i loro incontri di secondo turno La favola degli italiani agli Internazionali, viste le sorprendenti premesse, può continuare. Questa edizione degli Internazionali 2020 sta riservando gioie inaspettate per gli appassionati italiani e l’appuntamento di oggi è assolutamente da non perdere. Peraltro in attesa di vedere ancora all’opera domani Jannik ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 17 settembre 2020) Oggi si gioca la quarta giornata deglid’Italia al Foro Italico e il programma prevede inben trenel tabellone maschile: Fabio, Lorenzoe Lorenzo. Dopo la straordinaria giornata di ierisono chiamati a disputare i loro incontri di secondo turno La favola degliagli, viste le sorprendenti premesse, può continuare. Questa edizione degli2020 sta riservando gioie inaspettate per gli appassionatie l’appuntamento di oggi è assolutamente da non perdere. Peraltro in attesa di vedere ancora all’opera domani Jannik ...

