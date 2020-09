Internazionali | favola Musetti | dopo Wawrinka manda ko Nishikori

(Di giovedì 17 settembre 2020) Prosegue ladi Lorenzoche centra gli ottavi di finale aglid'Italia. Sul Centrale del Foro Italico, il 18enne di Carrara, n.249 ATP e promosso dalle qualificazioni, ha battuto 6-3, 6-4 Kei, n.35 del ranking, firmando la sua seconda vittoria in carriera a livello ATP (il primo classe 2002 a riuscirci).affronterà il vincente del match tra Gael Monfils (5) e il tedesco Dominic Koepfer (97), match sospeso per un black-out elettrico sul Pietrangeli.

ilgattonaccio : RT @qn_lanazione: Internazionali di tennis, continua la favola di Musetti: è agli ottavi - qn_lanazione : Internazionali di tennis, continua la favola di Musetti: è agli ottavi - zazoomblog : Favola Caruso agli Internazionali: passa e sfida Djokovic! - #Favola #Caruso #Internazionali: -

Ultime Notizie dalla rete : Internazionali favola

Roma, 17 settembre 2020 - Continua la favola di Lorenzo Musetti agli Internazionali Open Bnl d'Italia in corso al Foro Italico. Dopo aver incantato superando Stan Wawrinka all'esordio in un Master 100 ...Si chiude all’esordio l’esperienza di Fabio Fognini in questa versione del tutto eccezionale - ma finora anche molto positiva per gli azzurri - degli Internazionali Bnl ...Continua la favola di Lorenzo Musetti agli Internazionali Open Bnl d’Italia in corso al Foro Italico. Dopo aver incantato superando Stan Wawrinka all’esordio in un Master 1000, il 18enne carrarino ha ...