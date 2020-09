Internazionali di tennis | Italia show al Foro Italico

Leggi su newsmondo

(Di giovedì 17 settembre 2020) I risultati deglidi. Vittorie importanti per gli azzurri che sognano in grande. ROMA – Glidientrano nel vivo con l’che sta ottenendo risultati importanti. Il merito è dei giovani come Lorenzo Musetti e Jannick Sinner che sono riusciti ad eliminare due dei grandi favoriti per la vittoria finale. Il primo nella partita di esordio ha avuto la meglio su Wawrinka. Il secondo, invece, dopo ave battuto Paire si è ripetuto contro Tsitsipas. Derbyno agli ottavi Agli ottavi di finale assisteremo ad un derbyno. Matteo Berrettini attende Stefano Travaglia in una sfida che vede il romano il grande favorito. Notizia in aggiornamento