Internazionali BNL d’Italia, Musetti scherza: “Ringrazio chi non ha pagato le bollette” (Di giovedì 17 settembre 2020) “Devo ringraziare chi non ha pagato le bollette e che mi ha permesso di fare il break. Al rientro in campo Nishikori si è un po’ confuso, ha sbagliato con il dritto e mi ha concesso il break. Poi io sono stato bravo al servizio per chiudere il match“. Questo il commento scherzoso di Lorenzo Musetti dopo la vittoria al secondo turno degli Internazionali BNL d’Italia contro Kei Nishikori, match condizionato da uno stop della durata di circa 7 minuti a causa di un blackout al Foro Italico. “Sono felicissimo e sono molto orgoglioso di me stesso perché dovevo confermare la vittoria contro Wawrinka – ha detto Musetti ai microfoni di Sky Sport -. Nishikori era un avversario totalmente opposto ma oggi ho servito veramente bene e sono stato freddo nei momenti importanti. È ... Leggi su sportface (Di giovedì 17 settembre 2020) “Devo ringraziare chi non hale bollette e che mi ha permesso di fare il break. Al rientro in campo Nishikori si è un po’ confuso, ha sbagliato con il dritto e mi ha concesso il break. Poi io sono stato bravo al servizio per chiudere il match“. Questo il commento scherzoso di Lorenzodopo la vittoria al secondo turno degliBNL d’Italia contro Kei Nishikori, match condizionato da uno stop della durata di circa 7 minuti a causa di un blackout al Foro Italico. “Sono felicissimo e sono molto orgoglioso di me stesso perché dovevo confermare la vittoria contro Wawrinka – ha dettoai microfoni di Sky Sport -. Nishikori era un avversario totalmente opposto ma oggi ho servito veramente bene e sono stato freddo nei momenti importanti. È ...

WeAreTennisITA : 18 anni, numero 249 del mondo, capace di vincere il suo primo match nei 1000 contro Stan Wawrinka agli Internaziona… - WeAreTennisITA : Agli Internazionali BNL d'Italia torna a parlare @RafaelNadal?? ??? 'Quando prendi una decisione vai avanti con quell… - sportface2016 : #IBI20 | Quattro azzurri agli ottavi come nel 1979, record eguagliato - sportface2016 : #IBI20 | #Musetti scherza: 'Ringrazio chi non ha pagato le bollette' - sportface2016 : #IBI20 | #Musetti super, #Nishikori ko in due set. L'azzurro vola agli ottavi -

Ultime Notizie dalla rete : Internazionali BNL Internazionali BNL d'Italia: il torneo live su Sky Sport. Gli appuntamenti di mercoledì Sky Sport Fognini ko: agli ottavi va Humbert. Avanti Musetti, che supera Nishikori. Brilla Shapovalov

Il tennis spettacolare di Denis Shapovalov non mancherà nel menù quando scatterà lo show degli ottavi di finale degli Internazionali Bnl d'Italia. Nel match che ha inaugurato il programma del Centrale ...

Open Bnl Italia: continua favola Musetti,è a ottavi

(ANSA) - ROMA, 17 SET - Continua la favola di Lorenzo Musetti agli Internazionali Open Bnl d'Italia in corso al Foro Italico. Dopo aver incantato superando Stan Wawrinka all'esordio in un Master 1000, ...

IBI20 a porte chiuse? I fans entrano in gioco così

Gli Internazionali BNL d’Italia 2020 si giocano ‘a parte chiuse’, è vero. Però gli appassionati non si rassegnano e anche i giocatori sentono la mancanza del calore che viene dagli spalti. Si possono ...

Il tennis spettacolare di Denis Shapovalov non mancherà nel menù quando scatterà lo show degli ottavi di finale degli Internazionali Bnl d'Italia. Nel match che ha inaugurato il programma del Centrale ...(ANSA) - ROMA, 17 SET - Continua la favola di Lorenzo Musetti agli Internazionali Open Bnl d'Italia in corso al Foro Italico. Dopo aver incantato superando Stan Wawrinka all'esordio in un Master 1000, ...Gli Internazionali BNL d’Italia 2020 si giocano ‘a parte chiuse’, è vero. Però gli appassionati non si rassegnano e anche i giocatori sentono la mancanza del calore che viene dagli spalti. Si possono ...