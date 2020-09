Insulti a Aylin Nica, candidata rumena della Lega: «Zingara», «hai la m**** nel cervello» (Di giovedì 17 settembre 2020) Insulti contro la candidata rumena della Lega. «rumena e leghista. Un giorno qualcuno andrà a spiegare cosa c’è nel cervello di certa gente oltre la mer***». E ancora: «Ma lo sai che la Lega è un partito razzista? No, perché da come ti sei presentata…». «Zingara». «Forse sei più tagliata per miss Italia che per la politica». «Ti sei venduta al partito che odia le persone come i tuoi genitori, che si sono trasferiti altrove per vivere meglio». Questi sono solo alcuni dei vergognosi Insulti che Aylin Nica ha ricevuto sui suoi profili social. Su un video che ha pubblicato sui social ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 17 settembre 2020)contro la. «e leghista. Un giorno qualcuno andrà a spiegare cosa c’è neldi certa gente oltre la mer***». E ancora: «Ma lo sai che laè un partito razzista? No, perché da come ti sei presentata…». «». «Forse sei più tagliata per miss Italia che per la politica». «Ti sei venduta al partito che odia le persone come i tuoi genitori, che si sono trasferiti altrove per vivere meglio». Questi sono solo alcuni dei vergognosicheha ricevuto sui suoi profili social. Su un video che ha pubblicato sui social ...

