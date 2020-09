Inizia la stagione del Triathlon cesenate: 'Boom di preiscrizioni, risultato che ci conforta' (Di giovedì 17 settembre 2020) Inizia con un record la stagione 2020/2021 di Cesena Triathlon ASD, la società sportiva che riunisce ragazzi e adulti appassionati di questa affascinante disciplina. Complici, forse, i risultati ... Leggi su cesenatoday (Di giovedì 17 settembre 2020)con un record la2020/2021 di CesenaASD, la società sportiva che riunisce ragazzi e adulti appassionati di questa affascinante disciplina. Complici, forse, i risultati ...

Inizia la stagione del Triathlon cesenate: "Boom di preiscrizioni, risultato che ci conforta"

Fabio Quartararo ha spiegato che si sta abituando a guidare con i problemi attuali della Yamaha, dopo che i numerosi aggiornamenti introdotti nei test di Misano non hanno portato i miglioramenti spera ...

Rieti, Cittaducale e 4Strade riprendono l'attività ma il nodo palestre rende il futuro incerto

RIETI - Resta ancora in stand-by il movimento pallavolistico di Rieti e del territorio regionale. I Comitati Fipav Roma e Fipav Lazio hanno inviato una serie di lettere: al presidente della Regione La ...

CREMA IL VIDEOTON ALL'ARREMBAGGIO: ‘PROVEREMO A GIOCARCELA CON OGNI AVVERSARIO’

Il Videoton Crema, la società di calcio a cinque più importante della Provincia di Cremona, ha celebrato ufficialmente l'inizio della nuova stagione sportiva con la presentazione delle squadre che pre ...

