Influenza stagionale alle porte, tra 6 e 8 milioni i casi stimati (Di giovedì 17 settembre 2020) Si stimano tra 6 e gli 8 milioni di casi in Italia per l'Influenza stagionale, e quest'anno, in tempo di epidemia da Sars-Cov-2, i classici timori sono moltiplicati. Importante sarà poterla ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 17 settembre 2020) Si stimano tra 6 e gli 8diin Italia per l', e quest'anno, in tempo di epidemia da Sars-Cov-2, i classici timori sono moltiplicati. Importante sarà poterla ...

Miti_Vigliero : Come sarà l'influenza stagionale in tempi di Covid-19 - askanews_ita : Come sarà l’influenza stagionale in tempi di #COVID__19 - rosalbaaggazio : RT @MediasetTgcom24: Influenza stagionale alle porte, tra 6 e 8 milioni i casi stimati #covid-19 - dario_pelizzari : Influenza stagionale: tra 6 e 8 milioni i casi stimati. Come si trasmette l'influenza stagionale? Come tutti i vi… - bastacosi15 : @MediasetTgcom24 Quindi l'influenza stagionale non esiste più? Tutto covid? -