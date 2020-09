Influenza | previsti 6-8 milioni di casi ma diffusione più blanda grazie alle misure di prevenzione contro la pandemia | “Quest’anno importante vaccinarsi”

(Di giovedì 17 settembre 2020) Una ricerca di Assosalute fa luce sulla prossima stagionele in Italia, riportando che saranno tra i 6 e gli 8distagionale d’intensita’ medio-alta quest’anno ma con unaprobabilmente piu’rispetto all’anno precedente,azioni dimesse in attolada Covid-19. “Guardando a quello che sta accadendo nell’emisfero australe – ha spiegato il virologo Fabrizio Pregliasco, intervenendo al webinar organizzato da Assosalute ‘Gli italiani e l’stagionale ai tempi del Coronavirus’ – sappiamo che sono state individuate due ...

robertobolis : @gianlucac1 Si, infatti quando ho letto il numero di casi previsti anche io ho pensato che probabilmente saranno mo… - GDS_it : #Influenza, previsti 6-8 mln di casi ma diffusione più blanda - infoitsalute : Influenza, previsti 6-8 mln di casi ma 'diffusione più blanda' - QdSit : L'influenza stagionale è alle porte. In Italia previsti tra i 6 e gli 8 milioni di casi. I consigli di Assosalute p… - StraNotizie : Influenza, previsti fino a 8 milioni di casi -

Si stimano tra 6 e gli 8 milioni di casi in Italia per l'influenza stagionale, e quest'anno, in tempo di epidemia da Sars-Cov-2, i classici timori sono moltiplicati. Importante sarà poterla velocement ...