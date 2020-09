Influenza | Locatelli assicura | ' Il vaccino c' è per tutti' E quello anti-Covid a novembre? ' Sicurezza conta più della velocità'

Ultime Notizie dalla rete : Influenza Locatelli

AGI - Agenzia Giornalistica Italia

Roma, 17 set. (askanews) - "Sono state garantite le disponibilità per un numero assai elevato di vaccini antinfluenzali. Siamo largamente sopra i diciassette milioni e mezzo già a oggi, un numero deci ...“Serve compartecipazione di tutti, anche delle famiglie. Credo che far ripartire la scuola, e farla arrivare alla fine dell’anno scolastico nel modo più sicuro e tale da garantire la continuità, sia u ...Questa sera alle 21 alla basilica di San Giorgio a Ferrara il maestro Luigi Locatelli, organista titolare del tempio, tiene un concerto d’organo come apertura delle celebrazioni per la festa della Mad ...