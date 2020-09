Influenza | bimbi spiegano perché vogliono vaccinarsi | video pediatri Sip

(Di giovedì 17 settembre 2020) Roma, 17 set. (Adnkronos Salute) - "Perché non voglio far ammalare io nonno"; "perché voglio fare le gare di nuoto e vincerle"; "perché non voglio prendere le medicine". Sono solo alcune delle ragioni attraverso le quali i bambini, intervistati sull'importanza della vaccinazione contro l'stagionale,perchéfarlo in unpostato sulla pagina Facebook della Società italiana dia (Sip). Un filmato che si chiude con una raccomandazione ai genitori: "Proteggiamo i bambini dall'. Quest'anno è ancora più importante". "La pandemia" di Covid-19 "ha reso evidente quanto alcuni germi possano essere pericolosi. E ora è molto ben chiara a tutti l'importanza di. ...

