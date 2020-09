Inediti e rarità nel nuovo cofanetto di Elton John atteso a novembre (Di giovedì 17 settembre 2020) Il nuovo cofanetto di Elton John si chiamerà Elton John: Jewel Box. L’annuncio dell’uscita del prossimo progetto dell’artista britannico arriva nelle ultime ore e sarà sul mercato a cominciare dal 13 novembre, sotto etichetta Universal Music/EMI. Le canzoni contenute sono 148, scelte nel repertorio che spazia dal 1965 al 2019, anno in cui ha deciso di ritirarsi dalle scene con una lunga serie di concerti che hanno toccato anche l’Italia. L’opera sarà disponibile in 8 CD, 4 LP, 3 LP, 2LP, in download digitale e streaming. Elton John: Jewel Box comprende anche alcune rarità dei suoi primi anni di carriera, e lati B che vengono citati nelle sue memorie, pubblicate un anno fa. ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 17 settembre 2020) Ildisi chiamerà: Jewel Box. L’annuncio dell’uscita del prossimo progetto dell’artista britannico arriva nelle ultime ore e sarà sul mercato a cominciare dal 13, sotto etichetta Universal Music/EMI. Le canzoni contenute sono 148, scelte nel repertorio che spazia dal 1965 al 2019, anno in cui ha deciso di ritirarsi dalle scene con una lunga serie di concerti che hanno toccato anche l’Italia. L’opera sarà disponibile in 8 CD, 4 LP, 3 LP, 2LP, in download digitale e streaming.: Jewel Box comprende anche alcune rarità dei suoi primi anni di carriera, e lati B che vengono citati nelle sue memorie, pubblicate un anno fa. ...

