Incinta | va all’ospedale San Paolo e la dimettono Il bambino nasce morto | c’è un’indagine

Leggi su limemagazine.eu

(Di giovedì 17 settembre 2020), va all’ospedale Sane la. La Procura di Napoli ha avviato un’inchiesta sul decesso di un feto, natoall’ospedale San. La madre, alla 36esima settimana di gravidanza, era stata visitata per dei dolori ma era stata dimessa con l’invito a tornare il giorno successivo. Nella notte, però, la situazione era precipitata e si è deciso per il parto cesareo d’urgenza. La Procura di Napoli ha avviato una inchiesta sul decesso di un neonato, natoall’ospedale Sandi Fuorigrotta nella notte tra il 13 e il 14 settembre scorso. La madre, una giovane della zona, da poco entrata nel nono mese di gravidanza, era stata in ospedale poche ore prima per dei dolori ma era stata dimessa con ...