“Incinta!”. Miriam Leone aspetta il primo bebè: la foto non mente. Chi è il fidanzato Paolo (Di giovedì 17 settembre 2020) Era il 2008 e quella che oggi è diventata una delle attrici più richieste partecipava a Miss Italia e portava a casa scettro e corona. Oggi Miriam Leone, che è sempre più bella e sexy e dopo una parentesi ‘blonde’ è tornata al suo rosso, è uno dei volti più amati del piccolo schermo. È riuscita a catturare una grande fetta di pubblico per il suo talento oltre che per l’innegabile bellezza. Negli anni, l’abbiamo vista interpretare in modo magistrale ruoli diversi e nell’autunno dello scorso anno ha rivestito per l’ultima volta i panni di Veronica Castello nella serie televisiva di Sky Italia 1994. Attivissima anche su Instagram, spesso regala al suo pubblico scatti che mettono in evidenza il suo fascino e il suo corpo da urlo. (Continua dopo la ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 17 settembre 2020) Era il 2008 e quella che oggi è diventata una delle attrici più richieste partecipava a Miss Italia e portava a casa scettro e corona. Oggi, che è sempre più bella e sexy e dopo una parentesi ‘blonde’ è tornata al suo rosso, è uno dei volti più amati del piccolo schermo. È riuscita a catturare una grande fetta di pubblico per il suo talento oltre che per l’innegabile bellezza. Negli anni, l’abbiamo vista interpretare in modo magistrale ruoli diversi e nell’autunno dello scorso anno ha rivestito per l’ultima volta i panni di Veronica Castello nella serie televisiva di Sky Italia 1994. Attivissima anche su Instagram, spesso regala al suo pubblico scatti che mettono in evidenza il suo fascino e il suo corpo da urlo. (Continua dopo la ...

zazoomblog : Miriam Leone è incinta? C’è un dettaglio ‘sospetto’ per l’attrice siciliana - #Miriam #Leone #incinta? #dettaglio - zazoomblog : Miriam Leone è incinta? C’è un dettaglio ‘sospetto’ per l’attrice siciliana - #Miriam #Leone #incinta? #dettaglio… - all_karm : Quando pensiamo che il 2020 non possa andare peggio. Miriam Leone incinta del fidanzato Paolo Carullo ( addio eredi… -