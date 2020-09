Incendi Abruzzo, in fiamme cento ettari di bosco in provincia dell’Aquila: in azione canadair ed elicottero [FOTO e VIDEO] (Di giovedì 17 settembre 2020) Un Incendio sta interessando da questa mattina la montagna tra Bussi sul Tirino e Collepietro (L’Aquila), in una zona al confine tra le province di Pescara e L’Aquila. Difficile, considerata la zona boschiva estremamente impervia, stimare l’estensione del rogo, ma le fiamme interesserebbero un’area di un centinaio di ettari. Oltre ai Vigili del Fuoco dei Comandi provinciali di Pescara e L’Aquila, in azione un elicottero e due canadair, che per tutta la giornata hanno effettuato lanci (vedi FOTO della gallery scorrevole in alto e VIDEO in fondo). I mezzi aerei riprenderanno l’attivita’ domani mattina. Le operazioni andranno avanti per tutta la notte, ma, considerata ... Leggi su meteoweb.eu (Di giovedì 17 settembre 2020) Uno sta interessando da questa mattina la montagna tra Bussi sul Tirino e Collepietro (L’Aquila), in una zona al confine tra le province di Pescara e L’Aquila. Difficile, considerata la zona boschiva estremamente impervia, stimare l’estensione del rogo, ma leinteresserebbero un’area di un centinaio di. Oltre ai Vigili del Fuoco dei Comandili di Pescara e L’Aquila, inune due, che per tutta la giornata hanno effettuato lanci (vedidella gallery scorrevole in alto ein fondo). I mezzi aerei riprenderanno l’attivita’ domani mattina. Le operazioni andranno avanti per tutta la notte, ma, considerata ...

AgtAlesii : RT @ComuneLAquila: Incendi ad Arischia e Pettino, al via i lavori per la messa in sicurezza delle aree percorse dal fuoco - Regione_Abruzzo : RT @DPCgov: ????La maggior parte degli #incendi boschivi è causata da comportamenti superficiali e spesso dolosi. Anche oggi #8settembre gli… -

Ultime Notizie dalla rete : Incendi Abruzzo Incendi Abruzzo, in fiamme cento ettari di bosco in provincia dell’Aquila: in azione canadair ed eli ... Meteo Web VASTO INCENDIO TRA BUSSI E COLLEPIETRO: IN AZIONE ELICOTTERO E CANADAIR

PESCARA – Vigili del fuoco impegnati nelle operazioni di spegnimento di un vasto incendio che si è sviluppato nella zona montuosa tra Bussi sul Tirino e Collepietro (L’Aquila).

Vasto incendio scoppiato nella notte ad Ancona, in attesa di esami sui fumi chiuse le scuole

Un incendio di vaste proporzioni è divampato, per causa ancora in corso di accertamento, nel porto di Ancona. Le fiamme sono partite intorno alle 00:35 all'interno del capannone ex Tubimar. Il rogo è ...

Alba Adriatica, fiamme all'hotel King: solo danni

Fiamme all'hotel King di Alba Adriatica. L'incendio, probabilmente accedentale, si è sviluppato poco prima delle 20 in un'ala al momento chiusa al pubblico. Il rogo è rimasto circoscritto a una stanza ...

PESCARA – Vigili del fuoco impegnati nelle operazioni di spegnimento di un vasto incendio che si è sviluppato nella zona montuosa tra Bussi sul Tirino e Collepietro (L’Aquila).Un incendio di vaste proporzioni è divampato, per causa ancora in corso di accertamento, nel porto di Ancona. Le fiamme sono partite intorno alle 00:35 all'interno del capannone ex Tubimar. Il rogo è ...Fiamme all'hotel King di Alba Adriatica. L'incendio, probabilmente accedentale, si è sviluppato poco prima delle 20 in un'ala al momento chiusa al pubblico. Il rogo è rimasto circoscritto a una stanza ...