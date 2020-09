“In mercato libero elettricità costa +26% a clienti domestici” (Di giovedì 17 settembre 2020) Roma, 17 set. -(Adnkronos) – L’Arera ha rilevato come “dal confronto tra mercato libero e regimi di tutela emerge come i clienti non domestici possano beneficiare di prezzi più bassi acquistando l’energia elettrica sul mercato libero, mentre per i clienti domestici il prezzo medio del mercato libero continua ad essere maggiore di quello del regime tutelato”. Lo afferma Stefano Besseghini, Presidente dell’Autorità, presentando a Parlamento e Governo la Relazione annuale 2019. Lo scorso anno, riferisce Besseghini, “i clienti domestici hanno pagato mediamente il 26% in più sul mercato libero, per l’approvvigionamento ... Leggi su meteoweb.eu (Di giovedì 17 settembre 2020) Roma, 17 set. -(Adnkronos) – L’Arera ha rilevato come “dal confronto trae regimi di tutela emerge come inon domestici possano beneficiare di prezzi più bassi acquistando l’energia elettrica sul, mentre per idomestici il prezzo medio delcontinua ad essere maggiore di quello del regime tutelato”. Lo afferma Stefano Besseghini, Presidente dell’Autorità, presentando a Parlamento e Governo la Relazione annuale 2019. Lo scorso anno, riferisce Besseghini, “idomestici hanno pagato mediamente il 26% in più sul, per l’approvvigionamento ...

