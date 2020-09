In mercato libero elettricità costa +26% a clienti domestici

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 17 settembre 2020) Roma, 17 set. -(Adnkronos) - L'Arera ha rilevato come "dal confronto trae regimi di tutela emerge come inonpossano beneficiare di prezzi più bassi acquistando l'energia elettrica sul, mentre per iil prezzo medio delcontinua ad essere maggiore di quello del regime tutelato". Lo afferma Stefano Besseghini, Presidente dell'Autorità, presentando a Parlamento e Governo la Relazione annuale 2019. Lo scorso anno, riferisce Besseghini, "ihanno pagato mediamente il 26% in più sul, per l'approvvigionamento dell'energia ...