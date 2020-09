(Di giovedì 17 settembre 2020)vuole rivoluzionare (ancora) il mercato telefonico italiano con la nuova offerta presentata quest’oggi: arriva infatti100, una proposta che include ben 100senza limiti di velocità. Andiamo a scoprire tutti i dettagli e come attivarla.100 disponibile in Italiaprova a stupire gli utenti italianindo100, un’offerta … L'articolol’offerta a100: 100di 10proviene da TuttoAndroid.

TuttoAndroid : Iliad lancia l’offerta a tempo Flash 100: 100 giga a meno di 10 euro - infoitscienza : Iliad raggiunge una quota storica e lancia la rete fissa, ecco quando -

Ultime Notizie dalla rete : Iliad lancia

Everyeye Tech

Ormai l’argomento del giorno è diventato Iliad Rete Fissa, come ben saprete. Il fenomeno Iliad è diventato ormai ricorrente tra le chiacchiere giornaliere di qualsiasi persona anche in giro per strada ...3 settembre 2020 – Dati ancora in forte crescita per iliad nel 2° trimestre 2020 con 454.000 nuovi utenti netti e un fatturato di 162 milioni di euro (+68% rispetto allo stesso periodo nel 2019), nono ...L'operatore di telefonia Kena Mobile, oggi appartenente al Gruppo Telecom Italia, ha lanciato offerte ricaricabili super economiche e complete, a partire da soli 4,99 euro al mese. Le offerte low cost ...