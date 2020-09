Il trono di spade: Khal Drogo e Daenerys Targaryen sono stati interrotti durante il sesso da... un cavallo (Di giovedì 17 settembre 2020) Una scena bollente tra Khal Drogo e Daenerys Targaryen del pilot originale de Il trono di spade è stata disturbata dalla presenza 'ingombrante' di un cavallo. L'autore dei romanzo a cui è ispirato Il trono di spade, George R.R. Martin, ha raccontato un gustoso episodio avvenuto sul set durante una scena di sesso tra Khal Drogo e Daenerys Targaryen, scena interrotta da... un cavallo. Nel corso di un'intervista a Entertainment Weekly, George R.R. Martin ha descritto un curioso incidente occorso sul set della serie HBO che ha visto coinvolti Jason Momoa, l'attrice Tamzin Merchant, presente nel pilot e poi ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 17 settembre 2020) Una scena bollente tradel pilot originale de Ildiè stata disturbata dalla presenza 'ingombrante' di un. L'autore dei romanzo a cui è ispirato Ildi, George R.R. Martin, ha raccontato un gustoso episodio avvenuto sul setuna scena ditra, scena interrotta da... un. Nel corso di un'intervista a Entertainment Weekly, George R.R. Martin ha descritto un curioso incidente occorso sul set della serie HBO che ha visto coinvolti Jason Momoa, l'attrice Tamzin Merchant, presente nel pilot e poi ...

