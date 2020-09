Il trailer di Emily in Paris, la serie Netflix che attinge a piene mani da Il Diavolo Veste Prada (Di giovedì 17 settembre 2020) In arrivo il 16 ottobre su Netflix, Emily in Paris si mostra al pubblico in un primo trailer in perfetto stile commedia brillante americana, ma dall’ambientazione europea. Nella serie creata dall’ideatore di Sex And The City Darren Star, la protagonista Emily Collins interpreta l’omonima Emily, brillante comunicatrice e ambiziosa dirigente di marketing di Chicago che viene inviata a Parigi per lavorare come consulente delle strategie per i social media per un marchio di lusso: la ventenne americana dovrà destreggiarsi tra colleghi di lavoro più esperti di lei, stringere nuove amicizie e decidere se lasciarsi andare a nuove storie d’amore. Un viaggio che la porterà a godersi le bellezze offerte dalla capitale francese, le ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 17 settembre 2020) In arrivo il 16 ottobre suinsi mostra al pubblico in un primoin perfetto stile commedia brillante americana, ma dall’ambientazione europea. Nellacreata dall’ideatore di Sex And The City Darren Star, la protagonistaCollins interpreta l’omonima, brillante comunicatrice e ambiziosa dirigente di marketing di Chicago che viene inviata a Parigi per lavorare come consulente delle strategie per i social media per un marchio di lusso: la ventenne americana dovrà destreggiarsi tra colleghi di lavoro più esperti di lei, stringere nuove amicizie e decidere se lasciarsi andare a nuove storie d’amore. Un viaggio che la porterà a godersi le bellezze offerte dalla capitale francese, le ...

