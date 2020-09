Il Tar sospende l' ordinanza della Sardegna sui test per il coronavirus

(Di giovedì 17 settembre 2020) Il provvedimento del governatore Christian Solinas prevedeva gli esami obbligatori per chi arriva sull'isola. Ma è stato bocciato perché in contrasto con il diritto costituzionalelibera circolazione tra regioni

È stata sospesa l'ordinanza del presidente della Regione Christian Solinas che prevedeva test Covid 19 per chi arriva in Sardegna dal 14 settembre al 7 ottobre. Il provvedimento, come già annunciato, ...Il Tribunale amministrativo regionale (Tar) ha accolto il ricorso effettuato nei giorni scorsi dal governo sospendendo l’ordinanza del governatore della Regione Christian Solinas circa l’obbligatoriet ...Il Tar della Sardegna ha accolto il ricorso del governo sospendendo l'ordinanza del governatore della Regione Christian Solinas che imponeva test Covid obbligatori per chiunque arrivasse nell'isola, a ...