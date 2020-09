Il Tar ha sospeso l’ordinanza che imponeva il tampone per il coronavirus a chiunque arrivasse in Sardegna (Di giovedì 17 settembre 2020) Il Tar della Sardegna ha sospeso l’ordinanza della regione che prevedeva test per il coronavirus per chiunque arrivasse nell’isola dal 14 settembre al 7 ottobre perché in contrasto con il diritto costituzionale della libera circolazione tra regioni previsto dall’articolo 16 Leggi su ilpost (Di giovedì 17 settembre 2020) Il Tar dellahal’ordinanza della regione che prevedeva test per ilpernell’isola dal 14 settembre al 7 ottobre perché in contrasto con il diritto costituzionale della libera circolazione tra regioni previsto dall’articolo 16

