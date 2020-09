Il super-commissario Arcuri? Tanti poteri, nessuna trasparenza (Di giovedì 17 settembre 2020) Una trasparenza sbandierata dal governo, quello che si vantava di “non lavorare col favore delle tenebre”, e mai messa in pratica però dal commissario straordinario Domenico Arcuri. Tanto da far scattare il presidente della Fondazione Openpolis Vittorio Alvino, a capo dell’ente che si occupa di trasparenza nella pubblica amministrazione. Attraverso le pagine de Il Giornale, ecco il duro attacco: “Sono trascorsi mesi molto delicati, in cui tutti i problemi che le gare stanno avendo si conoscono attraverso informazioni parziali, solo quelle che il commissario decide di centellinare”. Prendendo in prestito proprio la famosa espressione di Conte, Alvino ha poi incalzato: “Arcuri opera con il favore delle tenebre, le dirada solo quando vuole, ... Leggi su ilparagone (Di giovedì 17 settembre 2020) Unasbandierata dal governo, quello che si vantava di “non lavorare col favore delle tenebre”, e mai messa in pratica però dalstraordinario Domenico. Tanto da far scattare il presidente della Fondazione Openpolis Vittorio Alvino, a capo dell’ente che si occupa dinella pubblica amministrazione. Attraverso le pagine de Il Giornale, ecco il duro attacco: “Sono trascorsi mesi molto delicati, in cui tutti i problemi che le gare stanno avendo si conoscono attraverso informazioni parziali, solo quelle che ildecide di centellinare”. Prendendo in prestito proprio la famosa espressione di Conte, Alvino ha poi incalzato: “opera con il favore delle tenebre, le dirada solo quando vuole, ...

DiDimiero : @Miti_Vigliero Pasticcio dei banchi. Il super commissario Arcuri aveva assicurato in un'intervista che sarebbero ar… - quot_umbria : Il commissario straordinario all’emergenza sanitaria dell’Umbria Antonio Onnis: «Test super rapidi per non fermare.… - wilmascampini : RT @vitalbaa: @CalosiGuido Questione di responsabilità, ma il super Commissario si ritiene al di sopra di ogni cosa - LaCiuraRaffaele : RT @vitalbaa: @CalosiGuido Questione di responsabilità, ma il super Commissario si ritiene al di sopra di ogni cosa - vitalbaa : @CalosiGuido Questione di responsabilità, ma il super Commissario si ritiene al di sopra di ogni cosa -

Ultime Notizie dalla rete : super commissario Il super-commissario L'HuffPost Il super-commissario, di A. Mauro,

Economia - Troppe trattative aperte, meglio accentrare. C'è questo ragionamento alla base della scelta di Ursula von der Leyen di assegnare al suo fedelissimo in Commissione, il vicepresidente Valdis ...

Il super-commissario

Brexit, Usa, Cina. La delega al commercio è cosa troppo pesante e delicata per l’Ue, visti i tempi. Troppe trattative aperte, meglio accentrare. C’è questo ragionamento alla base della scelta di Ursul ...

Economia - Troppe trattative aperte, meglio accentrare. C'è questo ragionamento alla base della scelta di Ursula von der Leyen di assegnare al suo fedelissimo in Commissione, il vicepresidente Valdis ...Brexit, Usa, Cina. La delega al commercio è cosa troppo pesante e delicata per l’Ue, visti i tempi. Troppe trattative aperte, meglio accentrare. C’è questo ragionamento alla base della scelta di Ursul ...