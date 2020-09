Il San Leucio rinforza il centrocampo | arriva un ex San Giorgio

(Di giovedì 17 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSandel Sannio (Bn) – Ancora un colpo in entrata per il Sandel Sannio. La società del presidente Gaetano Varricchio si è assicurata le prestazioni di Vincenzo Cardone. Il centrocampista centrale approda alla corte del tecnico Claudio Tranfa dopo l’esperienza vissuta con la maglia del Sandel Sannio. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

