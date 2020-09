Il sacerdote ucciso era ostacolato dalle politiche della Destra | dice Padre Zanotelli

(Di giovedì 17 settembre 2020)interviene per dire la sua sulla morte e sull’operato di don Roberto Malgesini, recentementea Como da un immigrato. Don Roberto Malgesini era unun po’ fuori dal coro, di quelli che forse non siamo più abituati ad incontrare poi tanto spesso. Aveva scelto di dedicare la sua vita agli … L'articolo proviene da leggilo.org.

ladyonorato : Un sacerdote dedito all’aiuto degli ultimi, ucciso a coltellate da un immigrato irregolare tunisino mai espulso. E… - Tg3web : Un 'prete degli ultimi'. Così era considerato da tutti don Roberto Malgesini, ucciso questa mattina a Como di front… - markgmm : @gadlernertweet Naturalmente tutta la scenografia della foto,non c'è per ricordare il sacerdote ucciso a coltellate… - soloio0509 : RT @KAVDAX: Secondo i media mainstream, il sacerdote barbaramente ucciso a Como, è stato ucciso da un 'senzatetto'. - Patrizi66164836 : RT @manetti_donato: @Patrizi66164836 @doluccia16 Queste fogne afrikane con la sinistra e i grillini e lo schifoso pseudo papa patagonioso… -

Ultime Notizie dalla rete : sacerdote ucciso

Quarantotto ore dopo ha già cambiato versione. Ridha Mahmoudi, il 53enne tunisino reo confesso dell'omicidio di don Roberto Malgesini, ha ritrattato e non ha voluto sottoscrivere il verbale dell'inter ...Milano, il presidente Mattarella incontra il tedesco Steinmeier: "Vorrei abbracciarti ma non si può" Incontro a Milano tra il capo dello Stato Sergio Mattarella e il presidente tedesco Frank-Walter St ...Como, 17 settembre 2020 - La salma di don Roberto Malgesini, il prete accoltellato e ucciso a Como martedì, è partita questa mattina per la Valtellina, dove era nato e dove si terranno i funerali. Il ...