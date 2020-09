Il Parlamento europeo condanna Lukashenko, la Lega si astiene (Di giovedì 17 settembre 2020) A partire dal 5 novembre, data di scadenza del vecchio mandato di Alexander Lukashenko, il Parlamento europeo non lo riconoscerà più come presidente della Bielorussia, ritenendo illegittime le contestate elezioni del 9 agosto scorso che lo avrebbero riconfermato al potere. E’ quanto prevede la mozione, approvata oggi a maggioranza a Bruxelles, di condanna della repressione dei manifestanti a Minsk: 574 sì, 37 no, 82 astensioni tra cui quelle degli eletti della Lega.A Bruxelles la Lega si è astenuta sulla condanna a un dittatore. Che schifo. #Lukashenko— Nicola Zingaretti (@nzingaretti) September 17, 2020Il testo chiede sanzioni europee per i responsabili delle violenze sui dimostranti, opzione già lanciata ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 17 settembre 2020) A partire dal 5 novembre, data di scadenza del vecchio mandato di Alexander, ilnon lo riconoscerà più come presidente della Bielorussia, ritenendo illegittime le contestate elezioni del 9 agosto scorso che lo avrebbero riconfermato al potere. E’ quanto prevede la mozione, approvata oggi a maggioranza a Bruxelles, didella repressione dei manifestanti a Minsk: 574 sì, 37 no, 82 astensioni tra cui quelle degli eletti della.A Bruxelles lasi è astenuta sullaa un dittatore. Che schifo. #— Nicola Zingaretti (@nzingaretti) September 17, 2020Il testo chiede sanzioni europee per i responsabili delle violenze sui dimostranti, opzione già lanciata ...

