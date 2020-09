«Il Padrino» diventa una miniserie per Paramount+

Leggi su gqitalia

(Di giovedì 17 settembre 2020) Iluna serie tv, anzi, una. Può sembrare incredibile, poiché trasformare il capolavoro di Francis Ford Coppola del ‘72, divenuto poi il primo capitolo di una trilogia non sembra un’impresa possibile. Invece sì, poiché più che di un adattamento televisivo, si tratta di un «making of» Il. Il progetto è stato avviato dal gruppo americano Viacom Cbs, che ha infatti ordinato lache racconterà la realizzazione del film cult con Marlon Brando e Al Pacino, attraverso il punto di vista del produttore Albert S. Ruddy. Lo show, che dovrebbe essere composto da dieci episodi, si chiamerà The Offer, in chiaro riferimento alle «offerte che non si possono rinunciare» di Don ...