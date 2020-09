Il nuovo record di Armand Duplantis (Di giovedì 17 settembre 2020) L'astista svedese-statunitense ha battuto il record mondiale di salto con l'asta, saltando 6,15 metri: un centimetro in più dello storico salto di Sergey Bubka Leggi su ilpost (Di giovedì 17 settembre 2020) L'astista svedese-statunitense ha battuto ilmondiale di salto con l'asta, saltando 6,15 metri: un centimetro in più dello storico salto di Sergey Bubka

Eurosport_IT : DUPLANTIS NELLA STORIA ??? Lo svedese fa registrare il nuovo record del mondo nel salto con l'asta al Golden Galà d… - Corriere : Coronavirus in Germania, nuovo record di contagi: 2 mila in 24 ore - SkyTG24 : Coronavirus, in Germania nuovo record di contagi: oltre 2.000 casi in un giorno - MatteoR9 : RT @Eurosport_IT: DUPLANTIS NELLA STORIA ??? Lo svedese fa registrare il nuovo record del mondo nel salto con l'asta al Golden Galà di Roma… - Bizzaalex : RT @Eurosport_IT: DUPLANTIS NELLA STORIA ??? Lo svedese fa registrare il nuovo record del mondo nel salto con l'asta al Golden Galà di Roma… -

Ultime Notizie dalla rete : nuovo record Coronavirus in Germania, nuovo record di contagi: 2 mila in 24 ore Corriere della Sera asse germania-cina

Questo nuovo motore segna una svolta storica nel settore del diesel la cui media di efficienza termica è pari al 46 per cento. Per raggiungere questo importante traguardo, infatti, Weichai Group ha ...

Mutui prima casa, tassi sempre più bassi (fisso allo 0,4%). Ma ora potrebbero risalire

Continua la corsa al ribasso dei tassi di interesse sui mutui prima casa che secondo le ultime rilevazioni hanno toccato nuovi minimi, scendendo per la prima volta sotto lo 0,5%. Il fenomeno è partico ...

Dalla Bei finanziamento record da 2 miliardi per la Tav Napoli-Bari

È l’operazione più importante mai approvata dall’istituto per un singolo progetto. Lavori ultimati entro il 2027 ...

Questo nuovo motore segna una svolta storica nel settore del diesel la cui media di efficienza termica è pari al 46 per cento. Per raggiungere questo importante traguardo, infatti, Weichai Group ha ...Continua la corsa al ribasso dei tassi di interesse sui mutui prima casa che secondo le ultime rilevazioni hanno toccato nuovi minimi, scendendo per la prima volta sotto lo 0,5%. Il fenomeno è partico ...È l’operazione più importante mai approvata dall’istituto per un singolo progetto. Lavori ultimati entro il 2027 ...