Il "No" sente aria di rimonta Flop del "Sì" se resta sotto il 65% (Di giovedì 17 settembre 2020) Ci siamo quasi. In queste ultime ore di campagna referendaria si confrontano in maniera anche aspra i sostenitori del Sì e quelli del No, tra i quali si è aggiunto anche il primo segretario del Partito Democratico Valter Veltroni. I sondaggi, come noto, non si possono pubblicare per legge, ma tra i parlamentari di maggioranza e di opposizione le scommesse sul risultato si sprecano. Deputati... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di giovedì 17 settembre 2020) Ci siamo quasi. In queste ultime ore di campagna referendsi confrontano in maniera anche aspra i sostenitori del; e quelli del No, tra i quali si è aggiunto anche il primo segretario del Partito Democratico Valter Veltroni. I sondaggi, come noto, non si possono pubblicare per legge, ma tra i parlamentari di maggioranza e di opposizione le scommesse sul risultato si sprecano. Deputati... Segui su affaritaliani.it

