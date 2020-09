Il "No" sente aria di rimonta Flop del "Sì" se resta sotto il 65% (Di giovedì 17 settembre 2020) Ci siamo quasi. In queste ultime ore di campagna referendaria si confrontano in maniera anche aspra i sostenitori del Sì e quelli del No, tra i quali si è aggiunto anche il primo segretario del Partito Democratico Valter Veltroni. I sondaggi, come noto, non si possono pubblicare per legge, ma tra i parlamentari di maggioranza e di opposizione le scommesse sul risultato si sprecano. Deputati... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di giovedì 17 settembre 2020) Ci siamo quasi. In queste ultime ore di campagna referendsi confrontano in maniera anche aspra i sostenitori del; e quelli del No, tra i quali si è aggiunto anche il primo segretario del Partito Democratico Valter Veltroni. I sondaggi, come noto, non si possono pubblicare per legge, ma tra i parlamentari di maggioranza e di opposizione le scommesse sul risultato si sprecano. Deputati... Segui su affaritaliani.it

Affaritaliani : Il 'No' sente aria di rimonta Flop del 'Sì' se resta sotto il 65% - imkia__ : RT @itsnothend_: Ma voi ci pensate a quei possibili momenti no di Louis che inizia a piangere, urlando e lanciando tutto in aria per varie… - Affaritaliani : Referendum sondaggi vietati, il 'No' sente aria di recupero. Nuovi rumor - Alessia281331 : RT @itsnothend_: Ma voi ci pensate a quei possibili momenti no di Louis che inizia a piangere, urlando e lanciando tutto in aria per varie… - zazoomblog : Il No sente aria di rimonta Flop del Sì se resta sotto il 65% - #sente #rimonta #Sì #resta -

Ultime Notizie dalla rete : sente aria Referendum, il "No" sente aria di recupero. Gli ultimi rumor sul voto Affaritaliani.it Final Fantasy 16, anteprima

Diciamo che i primissimi secondi del trailer sono bastati a delineare l'atmosfera, il clima e i toni di un Final Fantasy che promette di essere molto più cupo, feroce e asciutto rispetto al solito. Un ...

Spellbreak, il nuovo battle royale gratuito a base di maghi e magie

Oramai i battle royale fanno fatica a stupire. La formula è sempre la stessa (vedi Fortnite) rimpastata e rimescolata cambiando, non sempre, lo scenario o le armi a disposizione. Decine di case di svi ...

Bianchi: “Chiesa? Se sente intorno sensazioni negative deve cambiare aria. Mentalmente ha un piccolo blocco e quando cambi squadra…”

L’ex attaccante del Torino Rolando Bianchi a Radio Sportiva ha parlato così di Federico Chiesa: “Un talento assoluto, ma quando un giocatore sente intorno sensazioni negative è bene che cambi aria. Me ...

Diciamo che i primissimi secondi del trailer sono bastati a delineare l'atmosfera, il clima e i toni di un Final Fantasy che promette di essere molto più cupo, feroce e asciutto rispetto al solito. Un ...Oramai i battle royale fanno fatica a stupire. La formula è sempre la stessa (vedi Fortnite) rimpastata e rimescolata cambiando, non sempre, lo scenario o le armi a disposizione. Decine di case di svi ...L’ex attaccante del Torino Rolando Bianchi a Radio Sportiva ha parlato così di Federico Chiesa: “Un talento assoluto, ma quando un giocatore sente intorno sensazioni negative è bene che cambi aria. Me ...