Il mistero delle tre star asiatiche morte tutte a 36 anni nel giro di 72 ore (Di giovedì 17 settembre 2020) L’attrice giapponese Sei Ashina, la modella sudcoreana Oh In Yhe e il cantante taiwanese Alien Huang. Il mondo dello spettacolo asiatico è in lutto e, nel giro di 72 ore, piange la morte di tre celebrità, tutte all’età di 36 anni e tutte in circostanze poco chiare. Stando a quanto riportato dalle autorità, le morti farebbero propendere per l’ipotesi di suicidio. La prima ad essere ritrovata senza vita dalla famiglia nel suo appartamento di Tokyo è stata la giapponese Sei Ashina, attrice nota soprattutto per la sua interpretazione in Seta, la versione cinematografica del romanzo best seller di Alessandro Baricco. Nata a Koriyama, città della prefettura di Fukushima, il 22 novembre 1983, aveva iniziato la carriera come modella, per poi ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 17 settembre 2020) L’attrice giapponese Sei Ashina, la modella sudcoreana Oh In Yhe e il cantante taiwanese Alien Huang. Il mondo dello spettacolo asiatico è in lutto e, neldi 72 ore, piange ladi tre celebrità,all’età di 36in circostanze poco chiare. Stando a quanto riportato dalle autorità, le morti farebbero propendere per l’ipotesi di suicidio. La prima ad essere ritrovata senza vita dalla famiglia nel suo appartamento di Tokyo è stata la giapponese Sei Ashina, attrice nota soprattutto per la sua interpretazione in Seta, la versione cinematografica del romanzo best seller di Alessandro Baricco. Nata a Koriyama, città della prefettura di Fukushima, il 22 novembre 1983, aveva iniziato la carriera come modella, per poi ...

kalkua1 : RT @Frances52779614: 'Ascolta, il passo breve delle cose - assai più breve delle tue finestre - quel respiro che esce dal tuo sguardo chia… - Matilde99101783 : RT @Frances52779614: 'Ascolta, il passo breve delle cose - assai più breve delle tue finestre - quel respiro che esce dal tuo sguardo chia… - frankowl43 : RT @ilgiornale: L'attrice giapponese Sei Ashina, il cantante taiwanese Alien Huang e la modella sudcoreana Oh In Yhe: le tre star sono mort… - BlackstarCorne1 : RT @Frances52779614: 'Ascolta, il passo breve delle cose - assai più breve delle tue finestre - quel respiro che esce dal tuo sguardo chia… - LIReMa4 : @samcrogal Secondo me non è mistero ma proprio la visione che ha Kato degli altri. Ma poi nessuno domanda. Che dov… -

Ultime Notizie dalla rete : mistero delle Il mistero delle tre star asiatiche morte a 36 anni nel giro di 72 ore ilGiornale.it America2020: La corsa al vaccino. La cura è la vittoria

AGI - Farsi sfilare l’asso nella manica? Neanche per sogno. Se Robert Redfield, direttore dei Cdc (i Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie) dice al Congresso, sotto giuramento, che i ...

Grande Fratello Vip, i coinquilini si interrogano: "La fine del rapporto Del Vesco-Morra? Un mistero"

Tempo di chiacchiere nella casa del Grande Fratello Vip. Dopo pranzo Matilde Brandi, rimasta particolarmente toccata dalla fragilità di Adua Del Vesco, si confida con Tommaso Zorzi, Patrizia De Blanck ...

Hogwarts Legacy, l'anteprima

L'abbiamo immaginato, chiamato e voluto da prima che i leak ne mostrassero l'esistenza. Poi, quando il discorso si è fatto un po' meno fumoso, abbiamo sperato che non fosse l'ennesimo progetto destina ...

AGI - Farsi sfilare l’asso nella manica? Neanche per sogno. Se Robert Redfield, direttore dei Cdc (i Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie) dice al Congresso, sotto giuramento, che i ...Tempo di chiacchiere nella casa del Grande Fratello Vip. Dopo pranzo Matilde Brandi, rimasta particolarmente toccata dalla fragilità di Adua Del Vesco, si confida con Tommaso Zorzi, Patrizia De Blanck ...L'abbiamo immaginato, chiamato e voluto da prima che i leak ne mostrassero l'esistenza. Poi, quando il discorso si è fatto un po' meno fumoso, abbiamo sperato che non fosse l'ennesimo progetto destina ...