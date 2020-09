Il mistero delle tre star asiatiche morte a 36 anni nel giro di 72 ore - (Di giovedì 17 settembre 2020) Federico Giuliani L'attrice giapponese Sei Ashina, il cantante taiwanese Alien Huang e la modella sudcoreana Oh In Yhe: le tre star sono morte in circostanze misteriose nel giro di tre giorni. Lo show business asiatico sotto accusa Tre star asiatiche di 36 anni morte nel giro di 72 ore in tre grandi capitali orientali, situate a centinaia di chilometri di distanza l'una dall'altra. È questo l'ultimo mistero, o più semplicemente scherzo del destino, che ha travolto il competitivo mondo dello show business dell'Asia. Sei Ashina, attrice salita agli onori delle cronache per aver recitato nel film Seta, è stata ritrovata senza vita lunedì mattina nel suo appartamento di Tokyo, in ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 17 settembre 2020) Federico Giuliani L'attrice giapponese Sei Ashina, il cantante taiwanese Alien Huang e la modella sudcoreana Oh In Yhe: le tresonoin circostanze misteriose neldi tre giorni. Lo show business asiatico sotto accusa Tredi 36neldi 72 ore in tre grandi capitali orientali, situate a centinaia di chilometri di distanza l'una dall'altra. È questo l'ultimo, o più semplicemente scherzo del destino, che ha travolto il competitivo mondo dello show business dell'Asia. Sei Ashina, attrice salita agli onoricronache per aver recitato nel film Seta, è stata ritrovata senza vita lunedì mattina nel suo appartamento di Tokyo, in ...

