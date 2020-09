Il ministero del Lavoro ha bocciato il contratto dei rider del food delivery (Di giovedì 17 settembre 2020) (foto: Nicolò Campo/LightRocket via Getty Images)Il ministero del Lavoro dice no al nuovo contratto per i fattorini delle piattaforme di food delivery, firmato dalla federazione delle app Assodelivery e dal sindacato Ugl. Una lettera inviata al presidente dell’associazione delle piattaforme e numero uno di Deliveroo in Italia, Matteo Sarzana, contesta i contenuti dell’accordo raggiunto il 15 settembre e presentato come il primo contratto nazionale del settore in Europa. Sono tre i problemi che l’ufficio legislativo del ministero riconosce, stando al testo che Wired ha potuto consultare. Primo: la questione della retribuzione. Il contratto riconosce 10 euro lordi all’ora di minimo per una o più ... Leggi su wired (Di giovedì 17 settembre 2020) (foto: Nicolò Campo/LightRocket via Getty Images)Ildeldice no al nuovoper i fattorini delle piattaforme di, firmato dalla federazione delle app Assoe dal sindacato Ugl. Una lettera inviata al presidente dell’associazione delle piattaforme e numero uno di Deliveroo in Italia, Matteo Sarzana, contesta i contenuti dell’accordo raggiunto il 15 settembre e presentato come il primonazionale del settore in Europa. Sono tre i problemi che l’ufficio legislativo delriconosce, stando al testo che Wired ha potuto consultare. Primo: la questione della retribuzione. Ilriconosce 10 euro lordi all’ora di minimo per una o più ...

petergomezblog : Favori ai detenuti di Rebibbia: indagati in 9, anche la sorella di Fabrizio Diabolik Piscitelli. È dipendente del m… - minGiustizia : La domanda di ammissione dovrà essere inviata esclusivamente per via telematica, compilando il modulo on line sul s… - dellorco85 : Caso 'anomalo' di cui si parla poco. <<< A La Spezia una persona ogni 349 è soggetta alla quarantena rispetto a un… - CCISS_Ministero : A22 Brennero-Modena fine code per 2 km causa traffico intenso tra Svincolo Carpi (Km 11) e A22 Allacciamento A1 M… - NCasorati : RT @_MiBACT: Il Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo pubblica il bando internazionale per il ruolo di Direttore de… -

Ultime Notizie dalla rete : ministero del Il ministero del Lavoro ha bocciato il contratto dei rider del food delivery Wired.it Simest: da oggi 50% finanziamenti internazionalizzazione e' a fondo perduto

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 17 set - Ancora novita' per i Finanziamenti per l'internazionalizzazione che Simest eroga sul Fondo Pubblico gestito per conto del ministero degli Affari Esteri.

Rimpasto, il Pd scosso dai veleni

ROMA. «Il tema non è il rimpasto, il tema è capire qual è l’assetto migliore dal punto di vista organizzativo per gestire il Recovery». Firmato Andrea Orlando. «Non so perché all’improvviso, a cinque ...

Regionali 2020, Angelo Arvonio (Pri): “Sanità, turismo e lotta ai roghi tossici per aiutare la Campania”

CICCIANO (Nello Lauro) – Un repubblicano di altri tempi alla corte del presidente uscente Vincenzo De Luca. Angelo Arvonio 56 anni, coniugato, dipendente del Ministero della Difesa, laureato in giuris ...

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 17 set - Ancora novita' per i Finanziamenti per l'internazionalizzazione che Simest eroga sul Fondo Pubblico gestito per conto del ministero degli Affari Esteri.ROMA. «Il tema non è il rimpasto, il tema è capire qual è l’assetto migliore dal punto di vista organizzativo per gestire il Recovery». Firmato Andrea Orlando. «Non so perché all’improvviso, a cinque ...CICCIANO (Nello Lauro) – Un repubblicano di altri tempi alla corte del presidente uscente Vincenzo De Luca. Angelo Arvonio 56 anni, coniugato, dipendente del Ministero della Difesa, laureato in giuris ...