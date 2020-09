Il Ministero del Lavoro boccia il contratto capestro per i rider firmato da Ugl e Assodelivery (Di giovedì 17 settembre 2020) Per vedere riconosciuti i loro diritti i “nuovi schiavi” della Gig economy dovranno ancora attendere. Assodelivery, l’associazione delle principali piattaforme per la consegna di cibo e altri servizi a domicilio (Glovo, Deliveroo, Just Eat ecc), ha firmato ieri con il sindacato di destra Ugl il contratto nazionale per la regolazione del Lavoro dei cosiddetti riders. Il contratto, visionato dall’HuffPost, è il primo del suo genere in Europa rivolto ai fattorini al servizio delle piattaforme digitali ma gli aspetti innovativi si esauriscono in questo primato. I sindacati maggiormente rappresentativi Cgil, Cisl e Uil, da settimane al tavolo con la ministra del Lavoro Nunzia Catalfo per la firma di un accordo condiviso, sono rimasti ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 17 settembre 2020) Per vedere riconosciuti i loro diritti i “nuovi schiavi” della Gig economy dovranno ancora attendere., l’associazione delle principali piattaforme per la consegna di cibo e altri servizi a domicilio (Glovo, Deliveroo, Just Eat ecc), haieri con il sindacato di destra Ugl ilnazionale per la regolazione deldei cosiddettis. Il, visionato dall’HuffPost, è il primo del suo genere in Europa rivolto ai fattorini al servizio delle piattaforme digitali ma gli aspetti innovativi si esauriscono in questo primato. I sindacati maggiormente rappresentativi Cgil, Cisl e Uil, da settimane al tavolo con la ministra delNunzia Catalfo per la firma di un accordo condiviso, sono rimasti ...

