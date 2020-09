Il Milan stende lo Shamrock Rovers e supera il turno di EL | Ibra decisivo

(Di giovedì 17 settembre 2020) Buona la prima per ilin vantaggio, chesenza troppa fatica i modesti irlandesi dello, sebbene con un risultato non troppo ampio.

UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: VIDEO #BrahimDiaz, ecco il primo gol! Il #Milan stende il #Vicenza 5-1 Gli #highlights - intel_spam : RT @Gazzetta_it: VIDEO #BrahimDiaz, ecco il primo gol! Il #Milan stende il #Vicenza 5-1 Gli #highlights - Gazzetta_it : VIDEO #BrahimDiaz, ecco il primo gol! Il #Milan stende il #Vicenza 5-1 Gli #highlights -

Ultime Notizie dalla rete : Milan stende

Tutto Napoli

Al Tallaght Stadium di Dublino riparte la stagione del Milan di Stefano Pioli che vince e convince contro lo Shamrock Rovers per 2-0 nel secondo turno preliminare di Europa League. Decisive le reti di ...La cronaca di Shamrock Rovers-Milan del secondo preliminare di Europa League 2020/2021 con gli aggiornamenti in tempo reale e il risultato finale a Dublino. Stasera a Dublino si è disputata Shamrock R ...82' Calabria si propone in attacco. Il terzino rientra sul sinistro provando addirittura il tiro col sinistro: conclusione fiacca, Mannus blocca. 58' Tambureggiante azione di forza di Ibrahimovic sul ...