Il Milan batte 2-0 lo Shamrock Rovers. Ibra torna al gol in Europa dopo 3137 giorni

(Di giovedì 17 settembre 2020) Buon esordio europeo deldi Pioli che2-0 loin trasferta. I rossoneri vincono grazie alle reti dihimovic e Calhanoglu e ora attendono il Bodo/Glimt, compagine norvegese.LA PARTITAcaption id="attachment 1023171" align="alignnone" width="300" calhanoglu (getty Images)/captionAd inizio gara i padroni di casa provano a sfruttare la maggior freschezza fisica e i rossoneri scendono in campo un po' contratti. Donnarumma è bravo nel corso della gara a farsi trovare pronto e nel primo tempo èhimovic a portare in vantaggio i suoi. Lo svedese aggancia il cross di Calhanoglu e con il destro deposita la palla in rete. Nella seconda parte di gara il turco raddoppia con un tiro preciso nel sette. ITA Sport Press.

Ad inizio gara i padroni di casa provano a sfruttare la maggior freschezza fisica e i rossoneri scendono in campo un po’ contratti. Donnarumma è bravo nel corso della gara a farsi trovare pronto e nel ...Shamrock Rovers Milan 0-2: missione compiuta per i rossoneri, che accedono al terzo turno preliminare di Europa League espugnando il Tallaght Stadium di Dublino. Impresa forse più complessa del previs ...Sarà una squadra norvegese ad affrontare il Milan nel prossimo turno di Europa League: in passato le sfide a Inter, Napoli e Sampdoria. Missione compiuta per il Milan. La squadra rossonera ha superato ...