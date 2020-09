“Il meglio deve ancora venire” da oggi al cinema. Forse il nuovo “Quasi amici” (Di giovedì 17 settembre 2020) “Il meglio deve ancora venire”: tutte le immagini del film sfoglia la gallery A metà fra il buddy movie americano e la commedia all’italiana, Il meglio deve ancora venire (dopo un esaltante passaggio alla scorsa Festa del cinema di Roma) esce oggi nei cinema. E finalmente, perché con tutta la forza della sua celebrazione – tragicomica – dell’amicizia maschile, delle sue ritualità, della sua potenza, è un ... Leggi su iodonna (Di giovedì 17 settembre 2020) “Ilvenire”: tutte le immagini del film sfoglia la gallery A metà fra il buddy movie americano e la commedia all’italiana, Ilvenire (dopo un esaltante passaggio alla scorsa Festa deldi Roma) escenei. E finalmente, perché con tutta la forza della sua celebrazione – tragicomica – dell’amicizia maschile, delle sue ritualità, della sua potenza, è un ...

