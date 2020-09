Il Mar Mediterraneo è una BOMBA A OROLOGERIA

Leggi su meteogiornale

(Di giovedì 17 settembre 2020) Maro Mar dei Caraibi? Da qualche anno a questa parte i paragoni tra il nostro mare e le acque tropicali si sprecano. Il riscaldamento globale e i conseguenti cambiamenti climatici ci stanno ponendo davanti alla dura realtà dei fatti: fa sempre più caldo e il mare è sempre più caldo. Mai come in questi giorni dobbiamo parlare degli eccessi termici delle acque superficiali, perché se andate a dare un’occhiata alle temperature vi renderete conto che il paragone regge. Regge eccome! Laddove si è formato il ciclonesi registrano picchi di 27-28°C, ma se ci si sposta più a est – direzione Medio Oriente per intenderci – si scopre che le acque mediterranee sono letteralmente roventi: si raggiungono picchi di 29-30°C! Il ...