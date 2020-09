Il governo ha presentato al Parlamento il piano per ottenere i 209 miliardi dall' Europa

(Di giovedì 17 settembre 2020) Si tratta di un documento articolato che punta sulla diminuzione delle tasse per i ceti medi e sulla crescita. Sei le aree d'intervento: digitalizzazione, transizione verde, infrastrutture, istruzione,...

“Da tempo chiediamo alle forze politiche di questo Paese di poter esercitare pienamente il diritto di voto, tramite provvedimenti che garantiscano a ciechi e ipovedenti la piena autonomia. Tra le altr ...Roma, 16 set. (Adnkronos) - "Tutta questa discussione su patti, non patti, rimpasti la trovo abbastanza surreale. Buttiamoci nella campagna elettorale piuttosto perché in gioco c'è la vita di milioni ...Il Recovery Plan riguarderà anche le famiglie e il ceto medio. Ad annunciarlo è lo stesso Governo che presenta un piano per una «riforma complessiva della tassazione diretta e indiretta, finalizzata a ...